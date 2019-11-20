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KOAH'ı yendi, bahçesine koştu

6 saat önce

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) dolayısıyla çok sevdiği meyve bahçesinden yıllarca uzak kalan 68 yaşındaki Mehmet Yaz, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak bahçesine döndü.

KOAH'ı yendi, bahçesine koştu, System.String[]

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) dolayısıyla çok sevdiği meyve bahçesinden yıllarca uzak kalan 68 yaşındaki Mehmet Yaz, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak bahçesine döndü.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yaşayan Yaz, Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden 1'inin yakalandığı KOAH'la 10 yıl önce tanıştı.

Mobilyacılık yapan ve yıllarca stresli işlerle uğraşan Yaz, sigara tüketiminin de etkisiyle KOAH'a yakalandı. Hastalığı nedeniyle adım atamaz, nefes alamaz hale gelen ve sık sık hastanelerde yatmak zorunda kalan Mehmet Yaz, hem işinden hem de çok sevdiği bahçesinden uzak kaldı.

Özellikle nemli havalarda hareket etmekte zorlandığına işaret eden Yaz, şunları kaydetti:

"KOAH nedeniyle sık sık hastanelere gidiyordum. Artık tüm yaşantım kısıtlanmıştı. Mobilyacılık mesleğimin yanı sıra, en büyük hobim olan bahçe işlerinden de uzak kalmıştım. Yürümekte bile zorlanıyor, temiz havayı alamıyordum. Birinin yardımı olmadan yaşamımı sürdüremiyordum. Bu süreçte Lokman Hekim Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Meryem Alpar ile tanıştım. Sigaranın bana ne kadar zarar verdiğini anlayıp, öncelikle sigarayı bıraktım. Ardından yapmam gerekenleri harfiyen yerine getirip hastalığımdan kurtuldum. Artık bahçeme gelebiliyor, doğayla iç içe olabiliyor, temiz havanın kokusunu alabiliyorum."

"Sigarayı bırakmak hastalığın kötüye gidişini yavaşlatır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Meryem Alpar, tedavi sürecinde sigarayı bırakan ve bu sayede daha hızlı bir iyileşme süreci yaşayan Mehmet Yaz'ın, bugün kimseden yardım almadan kendi bahçesinde yıllar önce diktiği ağaçların meyvelerini toplayabildiğini, sağlıklı nefes alabildiğini ve gündelik yaşamına devam edebildiğini belirtti.

Alpar, "Hangi sağlık durumunda ya da hangi yaşta olursanız olun sigarayı bırakmak, KOAH'ın kötüye gidişini yavaşlatır ve tedavinin etkinliğini artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Lokman Hekim, Türkiye, Ankara, KOAH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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