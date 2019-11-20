KOAH'ın en yaygın gelişim faktörü tütün kullanımı

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, akciğerlerde tıkayıcı ve devamlılık gösteren bir hastalık olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) tüm dünyada en yaygın gelişim faktörünün tütün kullanımı olduğunu bildirdi.

Abdi İbrahim'den Dünya KOAH günü kapsamında yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada sıkça rastlanan KOAH'ın görülme sıklığının 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 20'lere ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de 3 ila 5 milyon KOAH'lı hasta bulunuyor ve bu hastalık solunum sistemi hastalıkları arasında en sık görülen 3. ölüm nedenidir." ifadeleri kullanıldı.

Hastalık nedeniyle doktora başvuran ve tanı alan hasta sayısının bu rakamın onda biri olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOAH, solunum sistemi yollarında enfeksiyonlara bağlı olmayan iltihaplanma sebebiyle oluşan ilerleyici karakterde bir akciğer hastalığı. Tekrarlayan, sürekli bronşit ve çeşitli nedenlerle akciğerde oksijenlenmeyi sağlayan hava keseciklerinin tahrip olması sonucu akciğer esnekliğini kaybediyor. Akciğerin yapısının bozulmasıyla akciğerlere hava giriş çıkışı tam sağlanamıyor ve KOAH meydana geliyor. KOAH başlangıcıyla, nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma gibi belirtiler görülüyor. Akciğerlerde tıkayıcı ve devamlılık gösteren bir hastalık olan KOAH'ın tüm dünyada en yaygın gelişim faktörünün tütün kullanımı olduğu biliniyor. Hava kirliliği, tozlu, dumanlı ortamlar da diğer riski etmenleri arasında yer alıyor."

KOAH'ta basit bir solunum testi tanı için yeterli

Açıklamada, KOAH'ın basit bir solunum testiyle teşhis edilebileceği aktarılarak, hastalık hakkında toplumun yeterli bilgiye sahip olmadığına işaret edildi.

KOAH'ın ilerleyici bir seyir izlemesine karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir sorun olduğu ifade edilen açıklamada, hekime başvurulmasının, içiliyorsa tütün ve tütün mamullerinden uzak durulmasının önemine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda zararlı toz ve dumandan sakınılması, hekimin önerdiği nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin düzgün şekilde uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Buna ek olarak düzenli spor da hastalık gelişimi, hastalığın ilerlemesi ve istenmeyen sonuçlarının önlenmesinde büyük önem arz ediyor. Yine hekimin uygun gördüğü aşıların düzenli olarak yapılması enfeksiyon sebebiyle meydana gelebilecek durumları önlemede yardımcı oluyor." değerlendirilmesi yapıldı.