KOAH'lı hastalara korona virüs uyarısı - Son Dakika
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KOAH'lı hastalara korona virüs uyarısı

6 saat önce

KOAH'lı hastalara korona virüs uyarısı Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr.

KOAH'lı hastalara korona virüs uyarısı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gülistan Karadeniz:

"Yaşla birlikte normalde koronada ölüm riski artıyor, KOAH'ı da ileri yaş hastalarımızda gördüğümüz için dikkatli olmaları gerekiyor"

-" Kovid-19 demek için şüpheli veya kesin bir vaka ile temas gerekiyor, o nedenle hastalarımızın çok ta korkmamaları ama tedbirli davranmaları gerekiyor"

-"KOAH'lı hastalarımız zorunlu olmadıkça kalabalık ortama girmesin, el hijyenine dikkat edip, temastan kaçınsınlar, üst solunum yollarını günde iki kez tuzlu suyla temizlesinler"

-" Hastalarımız bol ılık sıvı tüketmeli, ilaçlarını düzenli kullanmalı, viral enfeksiyon belirtileri olursa da doktora başvursunlar"

ANTALYA - Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gülistan Karadeniz,yeni tip Korona virüse(Kovid-19) karşı KOAH'lı hastalara uyarılarda bulunarak," Yaşla birlikte normalde koronada ölüm riski artıyor. KOAH'ı da ileri yaş hastalarımızda gördüğümüz için dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020 devam ediyor.Gülistan Karadeniz, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH)20 yıl ve üzerinde sigara içen kişilerde, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi görülen ilerleyici bir hastalık olduğunu kaydetti.

Toplumda KOAH'ın görülme oranının yüzde 19 olduğunun altını çizen Karadeniz, sigaranın bırakılması ve aşılamanın önemli olduğunun altını çizdi.

KOAH'ın sigara kullanımıyla doğrudan bağlantılı olduğuna değinen Gülistan Karadeniz, "Sigara kullanma oranı düşmediği için KOAH'ın da azaldığını söyleyemeyiz,çok fazla hasta görüyoruz. Dünya çapında dördüncü ölüm nedeni ve üçüncü sıraya yükselmesi bekleniyor. Geri dönüşü olmayan bir hastalık. O nedenle erken aşamada sigaranın bırakılması bu hastalığa yakalanma riskini düşürüyor" diye konuştu.

"Uyarılar"

KOAH'lı hastalarda geçirilen enfeksiyonlar, akciğerdeki fonksiyonların düşmesine neden olabildiğini dile getiren Karadeniz, "O nedenle enfeksiyonlar bu hastalarımız için çok önemlidir. Güncel virüs Kovid-19 açısından, KOAH'lı hastalarımızın kalabalık ortamlara çok zorunlu olmadıkça girmelerini istemiyoruz. El hijyenine dikkat etmelerini öneriyoruz. KOAH'lı hastalarımızın dikkatli olması gerekiyor. Hastalarımızın kalabalık ortama katılmak durumundaysalar maske takmalı, temastan kaçınmaları, el dezenfektanı kullanmalılar. Üst solunum yollarını günde iki kez tuzlu suyla temizlemelerini istiyoruz. Hastalarımız bol ılık sıvı tüketmeli, ilaçlarını düzenli kullanmalı, viral enfeksiyon belirtileri olursa da doktora başvursunlar" dedi.

"KOAH'ta ileri yaşta görülüyor"

Korona virüse karşı KOAH'lı hastaların daha dikkatli olması gerektiği uyarısını yapan Karadeniz, " Belki biraz daha korkmaları gerekir. Yaşla birlikte normalde koronanın ölüm riski artıyor. KOAH'ı da ileri yaş hastalarımızda gördüğümüz için dikkatli olmak gerekiyor."ifadelerine yer verdi.

"Tedbirli olmalılar"

Türkiye'de Korona virüs vakalarının yeni görülmeye başlandığını aktaran Karadeniz," Hastamız yurt dışından gelen bir kişiyle temas olmadığı sürece illaki koronavirüs olacak diye bir durum yok. Biz şu an kış aylarında H1N1 influenza virüsünü,Kovid-19 olmadan Korona virüsleri görebiliyoruz. Kovid-19 demek için şüpheli veya kesin bir vaka ile temas gerekiyor. O nedenle çokta korkmamaları ama tedbirli davranmaları gerekiyor. El hijyeni çok önemli." dedi.

KOAH'lı hastalara korona virüs uyarısı

Karadeniz, KOAH, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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