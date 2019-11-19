Son Dakika Haberleri: "KOAH ölüm nedeni sıralamasında üçüncü"
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"KOAH ölüm nedeni sıralamasında üçüncü"

6 saat önce

Göğüs Hastalıkları uzanı doktor Barış Çil, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) dünyada ölüm nedenleri listesinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları uzanı doktor Barış Çil, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) dünyada ölüm nedenleri listesinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

KOAH'nın 40 yaş üstü bireylerde yüzde 15-20 arasında görüldüğünü ve bu hastalığın erken tanı konulmadığı takdirde ilerleyen sürçte tehlikeli bir hastalığa dönüştüğünü belirten Çil, her 10 KOAH'lı hastadan yalnızca bir kişinin hastalığının farkında olduğunu aktardı.

Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 900 bin kişin KOAH'tan yaşamını yitirdiğini aktaran Çil, şunları kaydetti:

"KOAH ölüm nedeni sıralamasında üçüncü. 40 yaş üstü bireyler, sigara içicileri özellikle öksürük, balgam ve nefes darlığı olduğu zaman mutlaka hekime başvurmalılar. Bize başvuran hastalarda çok basit bir solunum yolu testi ile hastanın tanısını koyabiliyor. Hastanın vaktini çok fazla almadan, kısa testlerle ve analizlerle KOAH tanısı konulabilir. KOAH hastası günlük en az 2 saat yürüyüş yapması gerekmektedir. KOAH'nın ilerlemesini durdurmak için egzersiz çok önemli."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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