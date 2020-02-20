"KOAH'ta kök hücre tedavisi yeni bir umut olabilir" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'KOAH'ta kök hücre tedavisi yeni bir umut olabilir' - Son Dakika

"KOAH'ta kök hücre tedavisi yeni bir umut olabilir"

7 saat önce

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastasının olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, kök hücre tedavisinin yeni bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastasının olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, kök hücre tedavisinin yeni bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de kullanılmaya başlanan kök hücre tedavilerinin özellikle son dönemde yapılan çalışmalar ile önemini artırdığına dikkat çeken Medical Park Gebze Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, "Kanserden, eklem kireçlenmelerine kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan kök hücre tedavisi, ileri evre ve tüm tedavi seçeneklerine rağmen semptomların azalmadığı KOAH hastalarında etkili olabilir" dedi.

"ÖZELLİKLE SİGARA İÇENLER RİSK ALTINDA"

Doç. Dr. Serdar Kalemci, KOAH hastalığının, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalık olduğunu kaydetti.

Kalemci, "Özellikle kişi sigara içiyorsa uzun süreli nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetlerinin varlığı KOAH tanısı için yeterli görülür ancak kesin tanı için solunum testi değerlendirilmesi yapılmalıdır. Birkaç dakika içerisinde uygulanan solunum değerlendirme testi, kişinin solunum cihazına derin nefes alarak üflemesi ile gerçekleştirilir. Akciğer kapasitesi ve varsa hastalığın evresi hakkında kolayca bilgi sahibi olunmasını sağlayan bu testi, özellikle 40 yaş üzeri sigara kullanan kişilerin yılda en az bir kez yaptırması gerekir" diye konuştu.

YAPILAN ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİ

"KOAH tüm dünyada 174.5 milyon insanı etkileyen, yaşam kalitesini önemli derecede bozan ve yüksek ölüm oranlarının bildirildiği önemli bir hastalıktır" diyen Doç. Dr. Serdar Kalemci, tedavide halen istenilen sonuçlara ulaşılamadığını belirterek, "Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan kök hücre tedavisi KOAH için de umut ışığı olabilir" dedi.

Doç. Dr. Serdar Kalemci, "İnsan vücudunda yer alan tüm yapıların kökenini oluşturan ve kendi kendini yenileyebilen kök hücreler pek çok hastalığın iyileştirilmesinde kullanılır. Kişinin kendisinden, uyumlu ya da yarı uyumlu olan donörden alınan kök hücreler, hasta kişiye nakledilerek hastanın hasarlanan hücre, doku ve organlarının yenilenmesi için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yapılan klinik çalışmalar akciğer hastalıklarının tedavisinde kök hücre kullanımının etkili olabileceği saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kalemci, özellikle ileri evre ve tüm tedavi seçeneklerine rağmen semptomların azalmadığı hastalarda Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınarak kök hücre tedavilerinin uygulanabileceğini söyledi.


Türkiye, KOAH, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
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