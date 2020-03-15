KOAH tedavisi gören 76 yaşındaki hastaya oksijen konsantratörü desteği - Son Dakika

Mersin'de, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele eden 76 yaşındaki kişiye, tedavisini evde sürdürebilmesi için oksijen konsantratörü hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derviş Gezer, 3 yıldır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmak için Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurdu.

Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, yaşlı kişinin günde 16 saate kadar oksijen desteği alabilmesini sağlayacak konsantratör temin etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezer, hediye edilen konsantratör sayesinde artık evinde olacağı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Allah devletin eksikliğini vermesin. Darda olana Allah yardım etsin. Çok yoruldum. Nefes alamıyordum, ekmek yiyemiyor, su içemiyordum. Cihaz çalışınca rahat nefes aldım." ifadesini kullandı.

Ekipte görev yapan Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır da Gezer'in talebine kısa süre içerisinde dönüş yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cihazı temin edince kendisine nasıl kullanacağını da anlattık. KOAH hastalarında ileri dönemde 16 saate kadar oksijen ihtiyacı olabiliyor. Kendisinin bunu evde kullanabilmesi ve hastaneye gidişinin azaltılabilmesi için bu cihazı kullanması gerekiyor. Biliyorsunuz ki hastaneye her gidiş enfeksiyon riskini artırıyor. KOAH hastalarında da özellikle akciğer enfeksiyonu, hastane kaynaklı zatürre dediğimiz 'pnömoni' hastalığı riski teşkil ediyor. Hastanın en azından günlük oksijen ihtiyacını karşılayabilecek, hastaneye gidişlerini azaltacak bu cihazı kendisine hediye ettik."