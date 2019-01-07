Koah ve Şeker Hastası Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
KARABÜK'te, KOAH ve şeker hastası İran- Irak savaşında gazi olan Iraklı Faris Ahmed (56), evinde ölü bulundu.
KARABÜK'te, KOAH
ve şeker hastası İran- Irak
savaşında gazi olan Iraklı Faris Ahmed (56), evinde ölü bulundu. Karabük
Yeşil Mahalle'de 4 yıldır oturan KOAH ve şeker hastası Faris Ahmed, yatağında fenalaşınca eşi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Faris Ahmed'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Faris Ahmed'in cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:31 Kaynak: DHA
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