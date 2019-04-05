Son Dakika Haberleri: Koalisyon Güçleri: "Bağdadi'nin Nerede Olduğunu Bilmiyoruz"

Koalisyon Güçleri: "Bağdadi'nin Nerede Olduğunu Bilmiyoruz"

1 saat önce

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin nerede bulunduğuna dair bilgileri olmadığını ancak aramaya devam ettiklerini açıkladı.

Koalisyon Güçleri:
ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin nerede bulunduğuna dair bilgileri olmadığını ancak aramaya devam ettiklerini açıkladı.

DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay James Rawlinson yaptığı açıklamada, son dönemlerde örgütte etkinliğini kaybeden örgütün lideri Bağdadi'nin nerede saklandığına dair bilgilerinin olmadığını belirterek "Buna rağmen Bağdadi'yi takip etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Terör örgütün DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin başına 25 milyon dolar ödül koyan ABD uçaklarla Anbar vilayetine binlerce broşür atmıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:34 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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