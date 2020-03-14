Koalisyon güçleri: "Bağdat'taki el-Taci saldırısında 5 kişi yaralandı" - Son Dakika
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Koalisyon güçleri: "Bağdat'taki el-Taci saldırısında 5 kişi yaralandı"

6 saat önce

Irak'taki koalisyon güçleri, Bağdat yakınlarındaki el-Taci askeri üssüne yapılan saldırıda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koalisyon güçleri:

Irak'taki koalisyon güçleri, Bağdat yakınlarındaki el-Taci askeri üssüne yapılan saldırıda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.


ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggin yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin bulunduğu Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne bu sabah düzenlenen saldırıda en az 25 roketin düştüğünü, 3'ü koalisyon güçleri mensubu ve 2'si de Irak uyruklu olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirtti.


Öte yandan Irak Ortak Operasyon Komutanlığı yaptığı açıklamada, 33 katyuşa roketiyle gerçekleşen saldırıda birkaç Iraklı askerin ağır yaralandığını duyurdu.


Geçen Çarşamba günü benzer saldırıya maruz kalan el-Taci üssünde 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker hayatını kaybederken 12 kişi yaralanmıştı. Saldırı ardından misillemede bulunan ABD, Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçlerine ait mevzileri bombalamıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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