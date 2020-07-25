Koalisyon güçleri dün saldırıya maruz kalan üssü Irak ordusuna teslim etti - Son Dakika

Koalisyon güçleri dün saldırıya maruz kalan üssü Irak ordusuna teslim etti

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, dün kimliği belirsiz taraflarca roketli saldırıya maruz kalan Bağdat'ın güneyindeki Besmaya askeri üssünü Irak ordusuna devrettiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, dün kimliği belirsiz taraflarca roketli saldırıya maruz kalan Bağdat'ın güneyindeki Besmaya askeri üssünü Irak ordusuna devrettiği bildirildi. Koalisyon Güçleri Irak- Suriye Ortak Operasyonlar Odası Genel Komutan Yardımcısı General Gerald Strickland, Bağdat'ın güneyindeki Besmaya askeri üssünün Irak güçlerine teslim edilmesi, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleriyle Irak güvenlik güçleri arasındaki ortaklığın bir parçası olduğunu belirtti. Strickland, söz konusu üste eğitim alan Irak askerlerinin 3 yıl önce Musul'u kurtarma operasyonunda önemli bir rol oynadığını vurguladı. Yaklaşık 20 İspanyol askerinin bulunduğu Besmaya üssü dün akşam roketli saldırıya maruz kalmıştı. Koalisyonu güçlerinin üssü Irak askerlerine teslim etmesinin dünkü saldırı ile ilişkisi olmadığı belirtildi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, Besmaya üssüne 4 adet katyuşa roketi düştüğünü ve saldırıda herhangi can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu. - ERBİL

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:20

Kaynak: İHA

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