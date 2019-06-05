Son Dakika Haberleri: Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında İran'a ait bir gemiden yaralı bir kişiyi tahliye etti
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Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında İran'a ait bir gemiden yaralı bir kişiyi tahliye etti

1 saat önce

RİYAD (A) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Tahran'ın talebi üzerine Hudeyde Limanı yakınında "şüpheli" olarak nitelendirdiği İran'a ait gemiden ağır yaralı bir kişiyi tahliye etti.

Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında İran'a ait bir gemiden yaralı bir kişiyi tahliye etti, System.String[]
RİYAD (A) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Tahran'ın talebi üzerine Hudeyde Limanı yakınında "şüpheli" olarak nitelendirdiği İran'a ait gemiden ağır yaralı bir kişiyi tahliye etti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Tahran'ın Suudi Arabistan'dan, Hudeyde Limanı'nın kuzeybatısında İran'a ait "şüpheli" bir gemideki yaralı mürettebatı tahliye etmesi için yardım talep ettiğini kaydetti.
Koalisyon güçlerinin, ağır yaralanan İranlıyı gemiden tahliye ettiğini belirten Maliki, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
BM'nin İran Temsilciliğindeki ismini açıklamadığı İranlı bir büyükelçinin de benzer bir talebi Riyad yönetimine ilettiğini ve yaralı İranlının Cazan Askeri Hastanesine nakledildiğini kaydeden Maliki, söz konusu gemiyi, koalisyon güçleri ve Yemen halkına yönelik saldırgan eylemlerde bulunmakla suçladı.
Tahran'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:59 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Tahran, İran, Güncel
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