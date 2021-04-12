Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik aynı gün düzenlediği iki saldırının engellendiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan'a gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Koalisyondan yapılan diğer açıklamada da Husilerin aynı gün içinde Suudi Arabistan'a gönderdiği altıncı bubi tuzaklı insansız hava aracının (İHA) imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada "Husilerin sistemli ve kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığı" ifade edilirken, saldırılar sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, Cazan Havaalanı ile Hamis Muşayt bölgesindeki "Kral Halid Hava Üssü'ne" 2 İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.