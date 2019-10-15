Son Dakika Haberleri: Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi
Son Dakika Güncel Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi

Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi

1 saat önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi, System.String[]

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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