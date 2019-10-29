ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Suriye'de cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lıların terör örgütü YPG/ PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Caggins, Irak'ın Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların cezaevinden kaçtığı yönündeki iddialara değinen Caggins, "SDG, 10 bin kişinin kaldığı cezaevlerinden sorumludur. Bu konu, onların sorumluluğundadır. Bazı silahlı kişilerin (DEAŞ'lılar) cezaevinden kaçma çabası olabilir." diye konuştu.

Caggins, kuzey Suriye'deki operasyonun başlamasıyla çok sayıda DEAŞ'lının bölgeden kaçtığını görmediklerini, ancak SDG aracılığıyla söz konusu tutuklu DEAŞ'lıları takip ettiklerini iddia etti.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyona ilişkin ayrıntı vermekten kaçınan Caggins, Bağdadi'nin öldürülmesinin çok önemli olduğunu belirtmekle yetindi.

Koalisyon güçleri çalışmalarını sürdürecek

Uluslararası koalisyonun DEAŞ'ın tamamen yok edilmesi için faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Caggins, şöyle devam etti:

"Biz artık DEAŞ'ın varlığını istemiyoruz. Bu da yerel güçlerin iş birliğiyle yapılıyor. Gelecekte de Irak ve Peşmerge güçlerine yardım etme bağlılığımız devam edecek. Aynı zamanda SDG ile iş birliğine de bağlıyız."