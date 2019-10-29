Son Dakika Haberleri: Koalisyon Güçleri Sözcüsü: "SDG, DEAŞ'lıların kaldığı cezaevlerinden sorumlu"
Son Dakika Güncel Koalisyon Güçleri Sözcüsü: 'SDG, DEAŞ'lıların kaldığı cezaevlerinden sorumlu'

Koalisyon Güçleri Sözcüsü: "SDG, DEAŞ'lıların kaldığı cezaevlerinden sorumlu"

38 dakika önce

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Suriye'de cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lıların terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sorumluluğunda olduğunu söyledi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Suriye'de cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lıların terör örgütü YPG/ PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Caggins, Irak'ın Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların cezaevinden kaçtığı yönündeki iddialara değinen Caggins, "SDG, 10 bin kişinin kaldığı cezaevlerinden sorumludur. Bu konu, onların sorumluluğundadır. Bazı silahlı kişilerin (DEAŞ'lılar) cezaevinden kaçma çabası olabilir." diye konuştu.

Caggins, kuzey Suriye'deki operasyonun başlamasıyla çok sayıda DEAŞ'lının bölgeden kaçtığını görmediklerini, ancak SDG aracılığıyla söz konusu tutuklu DEAŞ'lıları takip ettiklerini iddia etti.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyona ilişkin ayrıntı vermekten kaçınan Caggins, Bağdadi'nin öldürülmesinin çok önemli olduğunu belirtmekle yetindi.

Koalisyon güçleri çalışmalarını sürdürecek

Uluslararası koalisyonun DEAŞ'ın tamamen yok edilmesi için faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Caggins, şöyle devam etti:

"Biz artık DEAŞ'ın varlığını istemiyoruz. Bu da yerel güçlerin iş birliğiyle yapılıyor. Gelecekte de Irak ve Peşmerge güçlerine yardım etme bağlılığımız devam edecek. Aynı zamanda SDG ile iş birliğine de bağlıyız."

Koalisyon Güçleri Sözcüsü: SDG, DEAŞ'lıların kaldığı cezaevlerinden sorumlu

Suriye, SDG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi İsmail el İthavi, 2 aylık takiple Sakarya'da yakalanmış
Rusya, Rus askeri polisine sınırda ateş açıldı iddialarını yalanladı Bakan Akar'dan "TSK, DEAŞ ile savaşmıyor" yalanına sert tepki: Bu, yalanın da alçaklığın da dibidir Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kim olduğu belli oldu: DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 22:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koalisyon Güçleri Sözcüsü: "SDG, DEAŞ'lıların kaldığı cezaevlerinden sorumlu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]