Koalisyon güçleri Yemen açıklarındaki bir petrol tankerine saldırıyı engelledi - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen açıklarında bir petrol tankerine yönelik saldırının engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Yemen'in doğusundaki Umman Denizi'nde bir petrol tankerine yapılan saldırıyı püskürttüğünü belirtti.

Maliki, Yemen'in Neştun Limanı'nın 90 mil açıklarındaki bir petrol tankerinin hedef alındığını kaydederek, "Gemiye, 4 bot ile yaklaşan saldırganlar, uzaktan kontrol edilen bir kayıkla bombalı saldırı girişiminde bulundu." dedi.

Deniz taşımacılığına yönelik saldırıların küresel bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkati çeken Maliki, "Koalisyonun operasyon alanına giren tüm deniz tehditleri gerekli önlemler alınarak etkisiz hale getirilmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Maliki, olayın faillerine ilişkin açıklama yapmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.