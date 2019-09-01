Koalisyon güçleri Yemen'de hapishaneye saldırdı: 50 ölü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneybatısında Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Dhamar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi. - SANA
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