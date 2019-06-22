Son Dakika Haberleri: Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İHA'yı düşürdü
Son Dakika Güncel Haber

Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İHA'yı düşürdü

25 dakika önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İHA'yı düşürdü, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husiler tarafından Yemen'in başkenti Sana'dan kaldırılan iki İHA'nın koalisyona bağlı hava güçlerince vurulduğunu belirtti.
Maliki, İHA'ları Yemen hava sahası üzerinde tespit edildiklerini ve düşürüldüklerini aktardı.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Al Shabab, Diagne'nin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 00:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere ait iki İHA'yı düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]