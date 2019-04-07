Koalisyon Güçlerinden Sana'ya Hava Saldırısı: 5 Ölü

Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kontrolünde bulunan Yemen
'in başkenti Sana'nın doğusundaki Savan bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kız öğrenci öldü, 34 kişi yaralandı.
Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin doğusunda bulunan Savan bölgesinde bir okulun yakınlarındaki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Hadiri, saldırıda 5 kız öğrencinin öldüğünü, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 34 kişinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları, saldırının okulun yakınında bir plastik fabrikasının deposuna yapıldığını ifade ederek, bombardımanın ardından büyük bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.