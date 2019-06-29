Son Dakika Haberleri: Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı
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Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Taiz kentine düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Taiz kentine düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısında Taiz'in Hadir ilçesinde bulunan bir ev vuruldu. Evin büyük hasar aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı aktarıldı.
Koalisyon güçlerinden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Taiz, Güncel
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