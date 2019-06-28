Son Dakika Haberleri: Koalisyon güçlerinden Yemen'e saldırı: 7 ölü
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Koalisyon güçlerinden Yemen'e saldırı: 7 ölü

6 dakika önce

Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Koalisyon güçlerinden Yemen'e saldırı: 7 ölü, System.String[]
Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen'in Taiz kentini bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
(Muhammet Errumeym/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Taiz, Yemen, Güncel
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