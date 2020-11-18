Koalisyon güçlerinden Yeşil Bölge saldırısı açıklaması - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yapan koalisyon güçleri "Kaybımız yok" dedi.

Dün gece Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan ve bir çocuğun ölümü ile 5 kişininde yaralanmasıyla sonuçlanan roketli saldırıya ilişkin ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden açıklama yapıldı. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, yaptığı açıklamada saldırı sonucu koalisyon güçlerinin herhangi bir maddi hasar veya can kaybı olmadığını söyledi.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Yahya Resul ise hükumetin istikrarlı bir Irak uğrunda çaba göstermekte olduğunu belirterek, ülkenin huzurunu bozmayı amaçlayanların düzenlediği saldırı sonucu masum bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan Irak güvenlik kaynakları dün korunaklı Yeşil Bölge'ye düşen roketlerin katyuşa değil grad olduğunu söyledi. Yeşil Bölge ve çevresine düşen roketlerin 21 grad olduğunu belirten kaynak "Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırılarda ilk defa 21 grad roketi kullanıldı" şeklinde açıklama yaptı. - ERBİL