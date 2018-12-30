Son Dakika Haberleri: Koalisyon Uçakları 4 Yılda Irak ve Suriye'de Bin 139 Sivili Vurdu

Koalisyon Uçakları 4 Yılda Irak ve Suriye'de Bin 139 Sivili Vurdu

28 dakika önce

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin 2014 yılından buyana Irak ve Suriye topraklarında düzenlenen hava saldırılarında bin 139 sivili öldürdüğü bildirildi.

Koalisyon Uçakları 4 Yılda Irak ve Suriye'de Bin 139 Sivili Vurdu, System.String[]
ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin 2014 yılından buyana Irak ve Suriye topraklarında düzenlenen hava saldırılarında bin 139 sivili öldürdüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri tarafından yayınlanan son raporla birlikte, 4 yıl içinde Iraklı ve Suriyeli sivillere karşı işlenen insanlık suçları itiraf edildi. Raporda, koalisyon uçaklarının 2014 yılından bugüne Irak ile Suriye topraklarındaki DEAŞ'a karşı düzenlenen hava saldırılarında bin 139 sivilin "yanlışlıkla" öldüğü kabul edildi.

Öte yandan raporda geçtiğimiz Kasım ayında 194 sivilin öldürüldüğü ihbarının alındığı kaydedilirken, araştırmalar sonucu 3 ihbarın doğru olduğu vurgulandı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel
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