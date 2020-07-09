Koalisyon, Yemen'de Husilere ait patlayıcı yüklü iki teknenin vurulduğunu açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde ili yakınlarında Husilere ait bomba yüklü iki teknenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husi milislere ait, uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki teknenin, Hudeyde'deki Es-Salif Limanı'nın yaklaşık 6 kilometre güneyinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, teknelerin; Kızıldeniz'in güneyi ile Bab el-Mendeb Boğazı yakınlarında terör operasyonlarında kullanılmak üzere hazırlandığını savundu.

Teknelerin, küresel denizcilik ile ticaret hattında bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Maliki, Husileri, "Hudeyde'yi balistik füze ve insansız hava aracı gönderme; patlayıcı yüklü tekne ve deniz mayınları hazırlama yeri olarak kullanmakla" suçladı.

Husiler, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, yaklaşık bir hafta önce Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'ya hava saldırıları başlatmıştı.

Husiler, 3 Temmuz'da çok sayıda Kasıf-2K tipi SİHA'yla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Necran kentlerinde bulunan bir havaalanı ile askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurmuş, birkaç gün sonra da Suudi Arabistan'da kraliyete ait sarayları vurma tehdidinde bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.