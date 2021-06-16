Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden video konferans aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmayı Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) mensupları da takip etti.

Sanıklardan eski HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Bircan Yorulmaz, suçlamaları kabul etmediğini, savcılığın kendisini konumlandırdığı yerin kimliğiyle örtüşmediğini söyledi.

Kobani eylemlerinden 6 yıl 3 ay sonra kabul edilen iddianameyle yargılandıklarını belirten Yorulmaz, barışı ve çoğulculuğu benimseyen bir insan hakları aktivisti olarak 25 yıldır siyasetle ilgilendiğini, ilk kez bir davada sanık durumunda bulunduğunu kaydetti.

Davada aslında HDP ve Kürt siyasetinin yargılandığını öne süren Yorulmaz, "Ne kadar suç icat edilmeye çalışılsa da HDP hiçbir zaman şiddet çağrısı yapmamıştır." dedi.

İddianamede, 6 Ekim 2014'teki MYK toplantısının ardından HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlardan sonra farklı illerde olayların başladığının anlatıldığını belirten Yorulmaz, söz konusu toplantıya katılmadığını söyledi.

Sanıklardan HDP'nin eski Genel Saymanı Zeki Çelik de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, partisinin 6 Ekim 2014'teki MYK toplantısına katılmadığını bildirdi.

Çelik, hayatı boyunca kanuna aykırı hiçbir eylemde bulunmadığı söyledi.

Sanıklardan eski HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay da 6 Ekim 2014'teki MYK toplantısının ardından HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şiddet unsuru bulunmadığını savundu.

Kubilay, "Barışçıl eylemlere ve demokratik protestolara şiddet bulaşmış olmasının sorumluluğu sokağa çıkan insanların güvenliğini sağlayamayan siyasi iktidardadır." diye konuştu.

Söz konusu paylaşımlarda suç unsuru bulunmadığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) ortaya konulduğunu ifade eden Kubilay, "Gözaltına alındığımız andan itibaren MYK toplantısına katılanlar ve katılmayanlar denilerek psikolojik savaş ile karşı karşıya kaldık. Sanki HDP illegal bir toplantı organize ediyormuş algısı oluşturuluyor. HDP MYK yasal ve meşru bir organdır." dedi.

Davaya yarın Günay Kubilay'ın savunmasıyla devam edilecek.

EMŞAV üyeleri basın açıklaması yaptı

Öte yandan, davayı takip eden EMŞAV mensupları, duruşma salonu önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, HDP'nin yaptığı çağrının 37 kişinin canına mal olduğu ifade edildi ve yargılama sonucu sorumluların gerekli cezayı alması istendi.