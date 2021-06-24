Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna, davanın siyasi olduğunu, partisinin program ve tüzüğü doğrultusunda düşüncelerini ifade ettiği için yargılandığını öne sürdü.

2016 yılında siyaseti bıraktığını belirten Ayna, iddianamede siyaset yaptığı dönemdeki açıklamalarına yer verildiğini fakat bu beyanlarda herhangi bir suç unsuru olmadığını savundu.

İddianamede 37 kişiyi öldürmekle suçlandıklarını belirten ve hakkındaki diğer suçlamaları sayan Ayna, söz konusu suçlarla ilgisinin olmadığını, hakkında iddianamede somut bir delil de bulunmadığını iddia etti.

Savunmanın ardından mahkeme, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı. Yarınki celsede sanıkların taleplerinin dinlenilmesi bekleniyor.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.