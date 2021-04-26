Kobani Davası'nın görüldüğü adliye önünde gerginlik - Son Dakika

Kobani Davası'nın görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, HDP'li grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

6-8 Ekim Olayları olarak da bilinen eylemler kapsamında, 2014 yılında HDP'nin çağrısı üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 ilde sokak olayları yaşanmıştı. Yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 761 kişi de yaralanmıştı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı ve dava başladı. Hazırlanan iddianame 6 cilt ve 300 ek klasörden oluşuyor. 3 bin 530 sayfalık iddianamede HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i firari olmak üzere 108 sanık yer alıyor. - ANKARA