Son Dakika Haberleri: Kobani'de ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı
Son Dakika Güncel Kobani'de ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Kobani'de ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

8 dakika önce

Suriye'de Aynal Arab'ın (Kobani) güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait gözetleme noktası bugün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldı.

Kobani'de ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı, System.String[]

Suriye'de Aynal Arab'ın (Kobani) güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait gözetleme noktası bugün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 30 tank ve yaklaşık 700 Türk komandosu, Barış Pınarı Harekatı'nda Cerablus'dan Fırat'ın üzerine kurdukları seyyar köprüyle tankları Zormağara bölgesine geçirdi. Şu an Kobani'ye doğru ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Menbiç'in doğusunu da yoğun ateş altına aldı. Türk ordusunun ilerleyişi sürerken, askeri kaynaklar Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktasının bugün saat 15.00 itibarıyla boşaltıldığını açıkladı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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