Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı (2)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

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