Son Dakika › Güncel › Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Siirt'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Siirt'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan ilçesinde belediyeye ait araçların yakılması olaylarına karıştığı iddiasıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilmiş 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.
D.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:07 Kaynak: AA
Son Dakika İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık