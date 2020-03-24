Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Siirt'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan ilçesinde belediyeye ait araçların yakılması olaylarına karıştığı iddiasıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilmiş 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

D.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kobani, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:07 Kaynak: AA

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