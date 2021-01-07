Kobani iddianamesi kabul edildi - Son Dakika

Kobani iddianamesi kabul edildi

07.01.2021 15:42
Kobani iddianamesi kabul edildi, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle'nin de bulunduğu 108 kişi şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede şüphelilerin tamamının "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme", "31 kez adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet", "ibadethanelere zarar verme", "24 kez yağma", "38 kez alıkoyma", "bin 750 kez mala zarar verme", "397 kez yakarak mala zarar verme", "bin 60 kez kamu malına zarar verme", "503 kez yakarak kamu malına zarar verme", "264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama" ve "78 kez silahla kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 108 kişi için hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, duruşma tarihini ise henüz belirlemedi. - ANKARA

Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet, Ankara, Kobani, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kobani iddianamesi kabul edildi - Son Dakika


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