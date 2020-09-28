Ankara adliyesi önün görüntüler
Eski HDP'li milletvekillerinin minibüsler ile getirilmesi
Eski HDP'li milletvekillerinin adliyeye içi görüntüleri ANKARA - Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu şüpheliler ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kobani olayları soruşturması kapsamında eski HDP'li milletvekilleri adliyeye getirildi - Son Dakika