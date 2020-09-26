Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın - Son Dakika

Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kobani olaylarıyla ilgili 7 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, HDP'nin eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt ile bazı...

Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kobani olaylarıyla ilgili 7 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, HDP'nin eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt ile bazı şüpheliler Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olaylar sırasında 3 arkadaşıyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken öldürülen Hasan Gökgöz'ün (25) babası Mehmet Gökgöz, "O olayda ben de yaralandım. Dünya biliyor, oğlumu kurban eti dağıtırken şehit ettiler. Fakat bizim isteğimiz bu azmettiricilerin hepsinin yakalanması. Kim olursa olsun. Hepsini yakalasınlar" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan aralarında HDP'nin eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ile RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt ile bazı şüpheliler, Diyarbakır'daki adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Olaylar sırasında ihtiyaç sahibi ailelere arkadaşları Yasin Börü, Ahmet Dadak ve Riyad Güneş ile birlikte kurban eti dağıtırken öldürülen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, o olaylarda kendisinin de yaralandığını belirterek, olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı değerlendirdi.

'BÜTÜN AZMETTİRİCİLER YAKALANSIN'

Gözaltıları duyunca çok sevindiğini belirten Gökgöz, "Çok keyifliyim. Biraz önce birisi beni gördü. Çok keyiflisin bugün dedi. Ben keyifli olmayayım da kim keyifli olsun. Çünkü bu azmettiriciler yakalandı. Bunlar tek değil. 26 kişi sadece içeridedir. Bu sadece 26 değil. Benim başıma 300 kişi toplandı. Bunlar teker teker yakalanıyorsa biz buna çok seviniyoruz. Hak yerini buluyor. Ben Kürtlere sesleniyorum. Kimse sizi kandırmasın. Yarın yine aynıdır bunlar. Azmettiricileri ben devletten rica ediyorum, kim olursa hepsini yakalasınlar. Hak edenlere ceza versinler. Serbest bırakmasınlar. Bugün neyse yarın yine aynı olacaklar. Bu Meclis'te olan milletvekilleri neyse dışarıdakiler de aynıdır. Hiçbir farkları yoktur. Devlet bunlara fırsat vermesin. Benim çocuğumu şehit eden, yarın onların da çocuğunu şehit eder. Dağdakiyle Meclis'teki aynıdır. Dışarıdan, yabancı parlamentolardan da geldiler. HDP'nin PKK ile bir alakası yok dediler. Dedim, sen Avrupa'da yaşıyorsun. Sen biliyorsun ama sen doğruyu söylemiyorsun. Senin çocuğunu şehit etselerdi sen bunları söylemezdin. Bizim çocuklarımız fakire fukaraya et dağıtmaya gitti. Siz onları şehit ettiniz, nereye vardınız. Sen kimi öldürdün? Vatandaşını öldürdün. Benim ülkeme, benim dinime karşı savaşanlarla ben de savaşacağım. Bir can değil bin can feda ederim. Bir oğlumu değil bin oğlumu feda ederim. İslam ve millet için bu memleket için bin tane oğlumu şehit ederim. Hiç kimseye boynumuzu eğmeyeceğiz. Eğer suçumuz İslam ise baş göz üstüne. Şehitlere sebep olanlar yakalansın. Affedilmesin. 6-7-8 Ekim'i ben gördüm. Bunlar nasıl canidir ben gördüm" ifadelerini kullandı.


Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın
Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın

Halkların Demokratik Partisi, Altan Tan, Kobani, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kobani olaylarında oğlu öldürülen Gökgöz: Bütün azmettiriciler yakalansın - Son Dakika

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