Son dakika: Kobani olaylarında yüreği yanan baba konuştu: "Selahattin Demirtaş ceza alana kadar içimiz rahat olmaz" - Son Dakika

Kobani olaylarında yüreği yanan baba konuştu: "Selahattin Demirtaş ceza alana kadar içimiz rahat olmaz"

6-8 Ekim davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' olarak bilinen davada yargılanan 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin açıklamada bulunan olaylar sırasında vahşice öldürülen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgüz, "Azmettiriciler, yöneticiler ve Selahattin Demirtaş ceza alana kadar biz rahat olamayız" dedi.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgüz'ün öldürülmesiyle ilgili, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 24 Nisan 2017'de sonuçlandı. Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 41 sanıktan 16'sına 5'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine 5'şer kez müebbet, 7'sine değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 13 kişinin beraatına, firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.

Diyarbakır'da 7 yıl önce 6-7 Ekim olaylarında 3 arkadaşıyla birlikte vahşice öldürülen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, verilen kararla ilgili oğlunun mezarı başında açıklamalarda bulundu.

"15 kişi daha ceza aldı biraz içimiz rahat oldu"

Verilen cezanın Selahattin Demirtaş ve diğer HDP yöneticilerine de verilmesi gerektiğini belirten baba Gökgöz, daha önce 5 kişinin ceza aldığını, şimdi ise 15 kişi daha ceza alarak içlerinin biraz daha rahat olduğunu kaydetti. Baba Gökgöz, "Ceza alanlarla birlikte ciğerimize biraz su serpilmiş oldu. Hepsinin ceza alması bizim açımızda daha güzel olur. Hepsi bizim için aynıdır, 15 kişi ile birlikte daha ceza almayanlarda ağırlaştırılmış muhabbet hapis ceza almasını istiyoruz. Azmettirici, yöneticiler ve Selahattin Demirtaş ceza alana kadar biz rahat olamayız. Ne zaman Demirtaş ve onunla beraber olanlar ile kimin parmağı varsa bu olayda onlar ceza yemez ise biz rahat olamayız. Ancak Demirtaş, Gültan Kışanak, Zübeyde Zümrüt ve diğer yöneticiler ceza alıncaya kadar biz rahat olamayız. Onlarında aynı cezalara çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bu cezayı verene Allah razı olsun"

Verilen cezadan biraz memnun olduğunu aktaran Gökgöz, "Bu cezayı verene Allah razı olsun. Ama biz bu cezayı o baştaki olan zata istiyoruz. O zat bu muhabbet hapis cezası yemezse içimiz rahat olmayacaktır. İçimizin rahat olması için Demirtaş ve diğer yöneticilerin de aynı cezayı almasını istediğimizi altını çizerek istiyoruz" diye konuştu.