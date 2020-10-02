'Kobani' soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

20 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kobani' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Emine Ayna, Bülent Barmaksız, Dilek Yağlı, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, Cumhuriyet savcısına ifade verdi.Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamının tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi.
Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 01:11 - Kaynak: DHA
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