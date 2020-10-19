'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Türk, serbest bırakıldı - Son Dakika

'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Türk, serbest bırakıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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