Kobani soruşturmasında, terör örgütünün sözde yöneticileriyle "fikir ve eylem birliği" iddiası - Son Dakika

Kobani soruşturmasında, terör örgütünün sözde yöneticileriyle "fikir ve eylem birliği" iddiası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim olayları ile Kobani soruşturmasında dikkat çekici tespitler ortaya çıktı.

Kobani soruşturmasında, terör örgütünün sözde yöneticileriyle

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim olayları ile Kobani soruşturmasında dikkat çekici tespitler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Savcılığın, HDP'li eski vekiller ve yöneticilerin de aralarında olduğu 20 kişi hakkında  terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri iddiasıyla tutuklama talebinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma dosyasında  mevcut araştırma ve tespit tutanakları, olay görüntüleri, müşteki ve tanık ifadeleri de yer aldı. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre savcılık şüpheliler hakkında, "Terör amaçlı fiillerin işlenmesi için terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri ile 6-8 Ekim olaylarının başlamasından önce ve işlenmesi sırasında fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları, aynı kast ve iradeyi taşıdıkları, sözde örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda suça konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptıkları, yapılan bu açıklamalar sonucunda suça konu eylemlerin gerçekleştiği" tespitleriyle tutuklama talep etti.  Savcılık şüphelilerin atılı suçları işlediklerine dair haklarında kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğuna yer verdi.

SUÇLAMA: ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK YAĞMA, CEBİRE AZMETTİRME

Şüpheliler hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye teşebbüs, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerine azmettirme" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani, Terör, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kobani soruşturmasında, terör örgütünün sözde yöneticileriyle 'fikir ve eylem birliği' iddiası - Son Dakika

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