"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı

04.04.2022 13:50
"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı

Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddia edilen 16 şüpheli, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddia edilen 16 şüpheli, Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılıkça PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa muhalefet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

İstihbarat çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden ve buradan Düzce'ye görevlendirilen örgüte müzahir kişilerin, "sözde Kobani'ye yardım kampanyası" ile, kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, inşaat işçileri, diğer işçi ve vatandaşlardan "tehdit, baskı, cebir ve şiddet yoluyla 2015 yılı ve sonrasında vergi adı altında terör örgütü adına para topladığı" tespit edildi.

Şüphelilerin, örgüt adına yapmış oldukları vergilendirme faaliyetlerini legal zeminde daha rahat yürütebilmek için "KARDER Derneği" kurduğu, toplanan paraların şüphelilerce Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Van'da örgütün Irak-Hakurk-Kaniras bölgesinde sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarına elden teslim edildiği, bunun üzerine ekiplerce operasyon başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu suçları işlediği tespit edilen 14 şüpheli Düzce ve Akçakoca ilçesinde, 2 zanlı ise İstanbul'da yakalandı.

Şüphelilerin araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlara da el konuldu.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Güneydoğu Anadolu, Kobani, Düzce, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kobani'ye yardım' bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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