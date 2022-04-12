"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

12.04.2022 10:48
"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılıkça "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa muhalefet" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Nisan'da Düzce ve İstanbul'da yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklama talebine aykırı olduğu belirtilen adli kontrol kararlarına, Başsavcılıkça itiraz edileceği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden ve buradan Düzce'ye görevlendirilen örgüte müzahir kişilerin, "sözde Kobani'ye yardım kampanyası" ile kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, inşaat işçileri, diğer işçi ve vatandaşlardan "tehdit, baskı, cebir ve şiddet yoluyla 2015 yılı ve sonrasında vergi adı altında terör örgütü adına para topladığı" tespit edilmişti.

Şüphelilerin, örgüt adına yapmış oldukları vergilendirme faaliyetlerini legal zeminde daha rahat yürütebilmek için "KARDER Derneği" kurduğu, toplanan paraların şüphelilerce Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Van'da örgütün Irak-Hakurk-Kaniras bölgesinde sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarına elden teslim edildiği, bunun üzerine ekiplerce operasyon başlatıldığı bildirilmişti.

Düzce ve İstanbul'da 4 Nisan'da gözaltına alınan 16 şüphelinin araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlara da el konulmuştu.

Kobani'ye yardım bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Güneydoğu Anadolu, Kobani, Düzce, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kobani'ye yardım' bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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