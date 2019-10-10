Son Dakika Haberleri: Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek

55 dakika önce

Adıyaman'da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Adıyaman'da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerden Kobanili Kürt kökenli Mustafa Atu ve ailesi, 5 yıldan beri Adıyaman'da yaşıyor. Kobani'de arazileri olan ve ticaret ile uğraşan Mustafa Atu, Adıyaman'da açtığı bakkal dükkanıyla geçimini sağlıyor.


Mustafa Atu, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini ve güvenli bölge olması halinde ülkesine döneceğini belirterek, "Ben savaş yüzünden Kobani'nin köyünden geldim. 5 yıldan beri burada yaşıyorum. İyi sakin bir hayatımız var. Allah askerlerin yardımcısı olsun, devletin yardımcısı olsun. İnşallah başarılı olurlar. Eğer güvenli bölge olursa, orada arazilerimiz var oraya gideriz. Ben orada çitçilik ve ticaret ile uğraşıyordum. Oralar düzelirse herkes kendi mülküne, arazisine döner" diye konuştu. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı
Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:32:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]