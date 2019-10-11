Son Dakika Haberleri: Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Genel Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destek

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destekADIYAMAN - Adıyaman'da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın Doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destek

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın Doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Suriye'de ki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerden birisi olan Kobanili Kürt kökenli Mustafa Atu ve ailesi 5 yıldan beri Adıyaman'da yaşıyor. Kobani'de arazileri olan ve ticaret ile uğraşan Mustafa Atu, Adıyaman'da açtığı bakkalda geçimini sağlıyor.

Mustafa Atu, TSK'nın Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini ve güvenli bölge olması halinde ülkesine döneceğini belirterek, "Ben savaş yüzünden Kobani'nin köyünden geldim. Beş yıldan beri burada yaşıyorum. İyi sakin bir hayatımız var. Allah askerlerin yardımcısı olsun, devletin yardımcısı olsun. İnşallah başarılı olurlar. Eğer güvenli bölge olursa, orada arazilerimiz var oraya gideriz. Ben orada çitçilik ve ticaret ile uğraşıyordum. Oralar düzelirse herkes kendi mülküne, arazisine döner" diye konuştu.

Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Fırat, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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