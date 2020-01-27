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Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
28 dakika önce
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:35
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca 5 kez NBA şampiyonu olan Kobe Bryant, 41 yaşındaydı.
California eyaletindeki helikopter kazasında kurtulan olmadı. Helikopterde, toplam 5 kişinin olduğu bildirildi.
Ayrıntılar birazdan…
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