Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti

28 dakika önce

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca 5 kez NBA şampiyonu olan Kobe Bryant, 41 yaşındaydı.

California eyaletindeki helikopter kazasında kurtulan olmadı. Helikopterde, toplam 5 kişinin olduğu bildirildi.

Ayrıntılar birazdan…

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:35 
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