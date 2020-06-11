Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü

OCAK ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun efsane ismi Kobe Bryant'ın Los Angeles Bölgesi Emmy Valileri Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.

Amerikan Televizyon Akademisi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD basketbolunun Los Angeles Lakers takımıyla özdeşleşen efsanevi ismi Kobe Bryant'ın Los Angeles Bölgesi Emmy Valileri Ödülü'nü almaya hak kazandığı belirtildi.

18 Temmuz'da verilecek ödüle Bryant'ın, Los Angeles'in gelişimine sunduğu katkılardan dolayı layık görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyon Akademisi, bir basketbol efsanesi ve yardımsever Kobe Bryant'ın 72'nci Los Angeles Bölgesi Emmy Valilik Ödülü'nü almaya hak kazandığını ilan etmekten gurur duyar."

Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde 26 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.