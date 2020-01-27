Kobe Bryant hayata veda etti
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20 yıl boyunca Los Angeles Lakers formasıyla NBA'de mücadele eden ve NBA'in en unutulmaz oyuncuları arasına giren Kobe Bryant; Calabasas, California civarlarında geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.
20 yıl boyunca Los Angeles Lakers formasıyla NBA'de mücadele eden ve NBA'in en unutulmaz oyuncuları arasına giren Kobe Bryant; Calabasas, California civarlarında geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.
Kazada Bryant'la birlikte beş kişinin daha öldüğü açıklandı. İlk olarak TMZ'nin aktardığı haberde helikopterin bir sistem arızası nedeniyle düştüğü ve ardından patladığı belirtildi. Bazı kaynaklar, Bryant'ın dört kızının da helikopterde olduğunu iddia ediyor.
Kobe Bryant, yalnızca 41 yaşındaydı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:14
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