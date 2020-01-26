Kobe Bryant hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kobe Bryant hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Kobe Bryant hayatını kaybetti

31 dakika önce

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant hayatını kaybetti, System.String[]

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.


Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. - İSTANBUL

Los Angeles Lakers, Los Angeles, Kobe Bryant, Helikopter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant kimdir?
Kobe Bryant, 2011 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü Son dakika: Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler! Son dakika: Kobe Bryant, Amerika'da geçirdiği helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kobe Bryant hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]