Kobe Bryant hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kobe Bryant hayatını kaybetti

20 dakika önce

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi.  Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kobe Bryant'ın arşiv görüntüleri


Amerika Birleşik Devletleri, Kobe Bryant, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:11 Kaynak: DHA
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