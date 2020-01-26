Kobe Bryant helikopter kazasında öldü iddiası - Son Dakika
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Kobe Bryant helikopter kazasında öldü iddiası

15 dakika önce

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Kobe Bryant helikopter kazasında öldü iddiası, System.String[]

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.


TMZ'nin iddialarına göre; Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.


ESPN DE DOĞRULADI


ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı.


POLİS DEPARTMANI AÇIKLADI: KURTULAN YOK


Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.


1996 Draft'ında NBA'e adım atan ve 2016'da kariyerine nokta koyan Kobe'nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı


Detaylar geliyor...

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:16 
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