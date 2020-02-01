Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Spor Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika Spor

Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı

6 saat önce

NBA efsanelerinden Kobe Bryant, geçen hafta helikopterinin düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı ve diğer yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kobe'yi taşıyan helikopterin, sisli havalarda uçma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

Los Angeles Lakers'ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sahibi olan şirketin, sisli havalarda sefer yapma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı.

Reuters haber ajansına konuşan ABD Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu Sözcüsü Keith Holloway, helikopterin sahibi olan Island Express Helicopters şirketinin ruhsatının sadece pilotların görüşünün açık olduğu seferlerle sınırlı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte pilot Ara Zobayan'ın federal makamlardan aldığı, sadece helikopterin göstergelerine bakarak uçabilmesini sağlayan bir sertifikası olduğu ancak pilotun kötü havalarda uçma deneyiminin az olduğu belirtiliyor.

Sikorsky S-76B tipi helikopter, Calabasas kentinde bir tepeye çakılmıştı. Aynı gün havanın sisli olması nedeniyle yerel polis teşkilatı kendi helikopterlerine uçma izni vermemişti.

Island Express Helicopters şirketi, Perşembe günü tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

LAKERS'TAN DUYGUSAL VEDA

Kobe Bryant'ın 20 formasını şiydiği Los Angeles Lakers ise ünlü oyuncunun ölümünden sonraki NBA'deki ilk maçına dün gece çıktı.

Los Angeles Lakers oyuncuları Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını giyerek ısındı.

Usher'ın 8 ve 24 şeklindeki çelenklerin önünde "Amazing Grace" şarkısını söylediği gecede, Lakers'ın yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in Amerikan milli marşı okunurken ağladıkları görüldü.

Lakers'ın Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildiği maçta iki takım oyuncuları da Kobe Bryant'ın anısına, birer kez 24 saniye hücum süresini ve 8 saniye yarı sahayı geçme süresini bilerek ihlal etti.

Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sisli havada uçma ruhsatının olmadığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, Lakers, Spor, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:40 
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