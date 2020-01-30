Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan kaza sonrası ilk açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan kaza sonrası ilk açıklama - Son Dakika Spor

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan kaza sonrası ilk açıklama

6 saat önce

Helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kocasının ölümünden sonra ilk defa açıklamalarda bulundu.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan kaza sonrası ilk açıklama, System.String[]

Helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kocasının ölümünden sonra ilk defa açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından Kobe ve 4 kızının olduğu fotoğrafı paylaşan Vanessa, "Ben ve kızlarım, bu zor zamanlarımızda bize desteklerini ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ediyoruz. Dualarınız için ayrıca çok teşekkür ederiz, çünkü çok ihtiyacımız var. Çocuklarımın harika babası, aşk dolu kocam Kobe ve sevecen, düşünceli, güzel kızım Gianna'nın ölümünden sonra tamamen mahvolmuş durumdayız."ifadelerini kullandı.

Mesajını "Acımızı tanımlayacak yeterli kelime yok." diye sürdüren Vanessa, "Beni rahatlatan tek şey Kobe ve Gigi'nin onları ne kadar çok sevdiğimizi bilmesi. Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Keşke sonsuza kadar beraber olsaydık. Onlar bizden erken alınan çok güzel nimetlerdi." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın, ölümünden birkaç saat önce çektirilen fotoğrafı ortaya çıktı
Kırşehir ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası-arşiv Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:50:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'dan kaza sonrası ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]