Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 9 kişinin öldüğü açıklandı - Son Dakika
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Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 9 kişinin öldüğü açıklandı

1 saat önce

NEW ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı.

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 9 kişinin öldüğü açıklandı, System.String[]

NEW ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı.

California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.

Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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