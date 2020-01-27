Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler yayımlandı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının hemen sonrasına ilişkin görüntüler yayımlandı.



Kazada 41 yaşındaki Bryant ile birlikte 13 yaşındaki kızı Gianna ve kimliği henüz açıklamayan diğer 7 kişi hayatını kaybetti.