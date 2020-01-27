Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler yayımlandı - Son Dakika Dünya

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler yayımlandı

11 dakika önce

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler yayımlandı

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler yayımlandı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncusu Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının hemen sonrasına ilişkin görüntüler yayımlandı.


Kazada 41 yaşındaki Bryant ile birlikte 13 yaşındaki kızı Gianna ve kimliği henüz açıklamayan diğer 7 kişi hayatını kaybetti.

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Kobe Bryant, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:28 
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